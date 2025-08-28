Real Time Big Data: trabalho da Prefeitura de Belford Roxo é aprovado por 86% dos eleitores

O Instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa sobre a administração do prefeito de Belford Roxo , Márcio Canella, nesta quinta-feira (28). De acordo com o levantamento, 58% dos eleitores avaliaram o trabalho realizado pela prefeitura como ótimo ou bom, enquanto 27% consideraram regular; 10% acreditam ser ruim ou péssimo, e 5% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados também foram questionados sobre a aprovação da prefeitura. Enquanto 86% disseram aprovar, 11% desaprovam. Outros 3% não sabem ou não responderam.

Em relação aos maiores problemas enfrentados pelos belford-roxenses, a preocupação com a segurança pública lidera o ranking, com 40%.

A imagem do prefeito Márcio Canella é considerada positiva por 78% dos entrevistados. Ainda de acordo a pesquisa, 11% consideram neutra, 9% negativa e 2% não sabem ou não responderam. A média de avaliação de Canella foi de 8,7.

Ao todo, foram ouvidos 800 eleitores, entre os dias 26 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

aqui!