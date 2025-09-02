Real Time Big Data: trabalho da Prefeitura de Macaé é aprovado por 76% dos eleitores

O Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta terça-feira (2), uma pesquisa para avaliar a administração do prefeito de Macaé, Welberth Rezende. De acordo com o levantamento, 62% dos eleitores consideram o trabalho realizado pelo executivo ótimo ou bom, enquanto 19% regular; 15% acreditam ser ruim ou péssimo e 4% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados também foram questionados sobre a aprovação da prefeitura. Enquanto 76% disseram aprovar, 20% desaprovam; 4% não sabem ou não responderam.

Os eleitores também indicaram quais são os principais problemas enfrentados pela população macaense. Segurança pública e infraestrutura e alagamentos aparecem empatados em primeiro lugar, com 23%.

Quanto à avaliação da imagem do prefeito Welberth Rezende, 67% dos participantes afirmaram ter uma imagem positiva; 12% neutra; e 16% negativa. Não sabem ou não responderam corresponde a 5%. A média de avaliação de Welberth é de 7,9.

Ao todo, foram ouvidos 800 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

