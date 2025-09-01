Real Time Big Data: Trabalho da Prefeitura de Niterói tem aprovação de 61% dos eleitores

O Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta segunda-feira (1º), uma pesquisa para avaliar a administração do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Segundo o levantamento, 33% dos eleitores consideram o trabalho realizado pelo executivo como ótimo ou bom, enquanto 37% regular; 24% acreditam ser ruim ou péssimo, e 6% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados também foram questionados sobre a aprovação da prefeitura. Enquanto 61% disseram aprovar, 34% desaprovam; 5% não sabem ou não responderam.

Já em relação aos principais problemas enfrentados pela população niteroiense, a preocupação com saúde e segurança pública lideram o ranking e aparecem empatadas com 27%.

A imagem do prefeito Rodrigo Neves foi considerada positiva por 48% dos eleitores. Ainda de acordo com a pesquisa, 25% afirmaram ser neutra. Outros 25% disseram ser negativa. E 2% não sabem ou não responderam. A média de avaliação de Neves foi de 6,2.

Ao todo, foram ouvidos 800 eleitores entre os dias 27 e 28 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

