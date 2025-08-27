Real Time Big Data: trabalho da Prefeitura do Rio é avaliado como ótimo ou bom por 44% dos eleitores

O instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa sobre a gestão do prefeito do Rio , Eduardo Paes, nesta quarta-feira (27). Segundo o levantamento, 44% dos entrevistados avaliaram como ótimo ou bom o trabalho realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a pesquisa, 31% acreditam ser regular; 23% dos eleitores consideraram ruim ou péssimo; e 2% não sabem ou não responderam.

Os eleitores também foram questionados sobre temas como aprovação da prefeitura. Enquanto 62% aprovam, outros 34% desaprovam. Já 4% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em relação aos maiores problemas enfrentados pela população carioca, a preocupação com segurança pública lidera o ranking com 31%.

A imagem do prefeito é avaliada como positiva por 44% dos entrevistados. Segundo a pesquisa, 24% consideram neutra; 29% negativa; e 3% não sabem ou não responderam.

Já a média da nota do prefeito foi 7,4.

Ao todo, foram entrevistados 1200 eleitores entre os dias 25 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

