Redução do pedágio da linha Amarela começará a valer após assinatura do presidente do STF

A redução da tarifa do pedágio da Linha Amarela só deve passar a valer após a homologação do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso. Até o momento, não há data oficial.

A queda é resultado de um acordo judicial entre a prefeitura do Rio e a Lamsa, concessionária responsável por administrar a via. Com a decisão, o valor cai de R$ 4,00 para R$ 3,80. Na prática, quem faz o trajeto de ida e volta durante a semana pode economizar até R$ 8 no fim do mês.

