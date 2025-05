Rio de Janeiro atrai cerca de 1 milhão de turistas estrangeiros no início de 2025

O Rio de Janeiro recebeu quase um milhão de turistas estrangeiros nos primeiros quatro meses de 2025. O Museu do Amanhã, no centro, sediou o evento que apresentou o novo plano de marketing, chamado Brasis, que busca reforçar a posição do país como um dos destinos turísticos mais procurados do mundo.



