Roubos crescem 50% no bairro do Flamengo; vídeos flagram bandidos em ação

O número de roubos cresceu 53% no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro , nos primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período no ano passado, segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública).

Câmeras de segurança registraram diversas ações dos criminosos. Quem vive na região diz que assaltos e furtos acontecem a qualquer hora do dia. A população pede mais segurança no bairro.

