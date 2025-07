Sargento da PM é morto com tiro na cabeça no Ipase, zona norte do Rio

O sargento da Polícia Militar Kelvyton de Oliveira Vale, de 48 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na manhã desta sexta-feira (11), na região do conjunto Ipase, em Vila Kosmos, na zona norte do Rio de Janeiro . A corporação fazia uma operação na localidade no momento do ataque.

O agente chegou a ser socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. O PM ficou conhecido após carregar nas costas um policial ferido durante uma operação na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, em 2020.

Kelvyton estava na corporação há 24 anos e, atualmente, era lotado no batalhão de Irajá (41º BPM). Ele deixa um filho. Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou a morte do sargento.

