Secretaria de Saúde do Rio promove ações no Dia Nacional de Combate ao Fumo

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro promoveu ações em unidades de saúde e no metrô da Carioca para alertar os riscos do tabaco, além de oferecer apoio para quem deseja parar de fumar.

Entre 2023 e 2024, a proporção de adultos fumantes nas capitais subiu de 9,3% para 11,6% — o primeiro aumento desde 2007.

