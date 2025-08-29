Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Secretaria de Saúde do Rio promove ações no Dia Nacional de Combate ao Fumo

Objetivo é alertar os riscos do tabaco, além de oferecer apoio para quem deseja parar de fumar

Balanço Geral RJ|Do R7

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro promoveu ações em unidades de saúde e no metrô da Carioca para alertar os riscos do tabaco, além de oferecer apoio para quem deseja parar de fumar.


Entre 2023 e 2024, a proporção de adultos fumantes nas capitais subiu de 9,3% para 11,6% — o primeiro aumento desde 2007.




