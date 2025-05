Secretário do RJ chama Poze de 'falso artista' e diz que músicas dele são propagandas do tráfico

O secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro , Felipe Curi, chamou MC Poze de "falso artista" e disse que as músicas dele fazem propaganda para o tráfico. O funkeiro foi preso em casa no Recreio, na zona oeste da cidade, por apologia e associação ao tráfico.

Segundo a polícia, os eventos que contaram com a participação de MC Poze foram estrategicamente utilizados pelo Comando Vermelho para a venda de entorpecentes. O lucro foi utilizado para a compra de mais drogas, armas e outros equipamentos necessários à organização criminosa.

A investigação apontou ainda que os shows que contaram com a participação do artista foram financiados pela facção. Um dos últimos bailes feitos pelo funkeiro foi na Cidade de Deus, no dia 17 de maio, dois dias antes da operação que acabou de ter sido de um policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais). As imagens mostram o MC cantando no palco enquanto bandidos aparecem ostentando fuzis.

O artista afirmou que não há provas das acusações e reclamou da forma como foi tratado.

aqui!