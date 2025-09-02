Servidor municipal e policial civil são presos em operação contra milícia em Queimados (RJ)

Três homens foram presos em Queimados, na Baixada Fluminense , durante uma operação da Polícia Civil e do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra a milícia. Entre eles está um servidor municipal, suspeito de usar uma viatura do Conselho Tutelar para transportar criminosos. Além dele, um policial civil da ativa, que seria o responsável por fornecer armas a milicianos, também está capturado.

A ação ainda apreendeu duas pistolas, munições, cabos de telefonia e equipamentos usados para roubar sinal de internet e TV. Dos cinco mandados de prisão expedidos, um dos alvos já estava preso. Outros dois são considerados foragidos.

