Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Servidor municipal e policial civil são presos em operação contra milícia em Queimados (RJ)

Duas pistolas, munições, cabos de telefonia e equipamentos usados para roubar sinal de internet e TV foram apreendidos pelos agentes

Balanço Geral RJ|Do R7

Três homens foram presos em Queimados, na Baixada Fluminense, durante uma operação da Polícia Civil e do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra a milícia. Entre eles está um servidor municipal, suspeito de usar uma viatura do Conselho Tutelar para transportar criminosos. Além dele, um policial civil da ativa, que seria o responsável por fornecer armas a milicianos, também está capturado.


A ação ainda apreendeu duas pistolas, munições, cabos de telefonia e equipamentos usados para roubar sinal de internet e TV. Dos cinco mandados de prisão expedidos, um dos alvos já estava preso. Outros dois são considerados foragidos.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-estado
  • Polícia Civil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.