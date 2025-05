Sete pessoas são presas em operação no Fontela e César Maia, em Vargem Pequena

Sete pessoas foram presas nesta quarta-feira (14) durante uma operação da Polícia Civil nas comunidades do César Maia e Fontela , em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro . Entre elas está um homem foragido por latrocínio (roubo seguido de morte).

O objetivo dos agentes era desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho no avanço para a zona oeste. Entre as medidas está o bloqueio de R$ 6 bilhões em bens e valores ligados à facção, de acordo com os investigadores.

A ação é um desdobramento da operação Contenção, realizada nessa terça-feira (13) nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Rio. O principal alvo foi uma mansão na Barra da Tijuca, apontada como uma espécie de esconderijo da quadrilha.

Um arsenal composto por 16 fuzis, mais de dez pistolas e três mil munições , além de armas antiaéreas, foram apreendidos no local.

