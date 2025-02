Show de Shakira atrai multidão de fãs no estádio Nilton Santos

A cantora Shakira se apresenta na noite desta terça-feira (11), e fãs acampam desde o último domingo (9) em frente ao estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio , para assistir ao show bem perto do palco.

A prefeitura montou um esquema especial de trânsito, ordenamento urbano e limpeza das vias. As autoridades recomendam que o público utilize o transporte público.