'Só quero enxergar', diz paciente que perdeu a visão após passar por cirurgia de catarata

Um homem aguarda por uma cirurgia nos olhos, no Rio de Janeiro , para voltar a enxergar. Estevan Vieira Bonavita, de 48 anos, perdeu a visão do olho esquerdo após complicações de uma cirurgia de catarata. Ele relatou que, enquanto aguarda a correção, perdeu também a visão do olho direito.

Estevan tem tentado marcar um procedimento no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na zona norte, mas enfrenta a falta de material necessário e corre o risco de perder o prazo dos exames pré-operatórios.

Estevan já não consegue realizar suas atividades do dia a dia. Sem poder trabalhar, ele depende de um benefício da Previdência Social.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não se manifestou sobre o caso.

aqui!