Sobe para 4 o número de baleados em trocas de tiros durante operação no Complexo de Israel

Subiu para quatro o número de baleados em troca de tiros durante uma operação no Complexo de Israel , na zona norte do Rio de Janeiro, nesta tera-feira (10). Os feridos foram levados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e o Hospital Adão Pereira Nunes. Ao menos dois pacientes apresentam quadro de saúde estável. Ao menos 14 pessoas já foram presas durante a ação da Polícia Civil.



