Sobe para 8 o número de ônibus sequestrados por criminosos na zona norte do Rio A ação foi uma represália à ocupação no morro São João, que acontece desde o início do ano e visa impedir disputas entre facções rivais

25/03/2025

