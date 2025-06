Socorrista usa as próprias meias para aquecer paciente durante atendimento no Rio

Um socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) usou as próprias meias para aquecer um paciente durante um atendimento no Rio de Janeiro . Um vídeo registrou a cena e viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da comunidade Cidade de Deus, na zona oeste da cidade.

Márcio Cojak trabalha há dois anos como socorrista e disse ter ficado surpreso com a repercussão: "Gosto de ajudar as pessoas".

