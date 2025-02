Subsíndico é morto a tiros em briga por causa de vazamento em condomínio em Campos (RJ)

O subsíndico de um condomínio em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense , foi morto a tiros durante uma briga por causa de um vazamento de água.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Vinicius da Silva Azevedo foi empurrado e baleado no corredor do prédio. Mesmo ferido, ele conseguiu correr para a entrada do edifício.

O atirador José Renato Costa Queiroz foi atrás e disparou mais vezes contra o subsíndico no estacionamento. Com Vinícius já caído no chão, o agressor chutou a cabeça e deu coronhadas na vítima.

O suspeito foi espancado por populares e está internado.