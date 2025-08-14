Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Supervia anuncia medidas para reduzir tempo de espera nas plataformas dos trens

Por dia, a empresa atende 320 mil passageiros em 12 municípios do Rio de Janeiro

Balanço Geral RJ|Do R7

A Supervia anunciou que irá implementar intervalos menores e viagens mais rápidas nos ramais de Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. A expectativa é de reduzir o tempo de espera em até cinco minutos durante os horários de pico. Por dia, a empresa atende 320 mil passageiros em 12 municípios do Rio de Janeiro .

