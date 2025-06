Suspeito de envolvimento na morte da médica da Marinha é preso no Rio

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (16) Emerson Edgleises da Conceição Silveira, de 23 anos, suspeito de envolvimento na morte da médica Gisele Mendes de Souza e Mello . A prisão aconteceu em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro , quando Emerson saía da casa da namorada.

Ele é acusado de participar do tiroteio que resultou na morte da capitão de Mar e Guerra durante uma operação policial no Morro da Gambá, no Complexo do Lins, em dezembro do ano passado.

Segundo o delegado Neilson dos Santos, Emerson é considerado como o "braço armado da quadrilha" que atua na região. Além disso, o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico, desde março deste ano.

