Suspeito de envolvimento na morte de médica da Marinha morre durante operação no Rio

A Polícia Militar fez uma operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, que terminou em confronto nesta sexta-feira (21). Um homem conhecido como "Poka" foi baleado e morreu. De acordo com as investigações, ele é suspeito de envolvimento na morte de uma médica da Marinha dentro Hospital Naval Marcílio Dias, em dezembro de 2024.

A capitão de Mar e Guerra Gisele Mendes participava de uma cerimônia na unidade quando foi atingida por um tiro na cabeça. O disparo teria sido efetuado da comunidade, que fica muito próxima ao hospital.

Segundo a PM, o suspeito era apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas da comunidade da Cachoeira e estava foragido da Justiça desde 2021.

Durante a ação, o criminoso de vulgo "Boi" foi preso. Ele é considerado um dos principais roubadores de carga da região.