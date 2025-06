Talento no kart, piloto mirim busca patrocinadores para competir profissionalmente

Considerado um prodígio no kart, o jovem Miguel Poly, de 12 anos, busca patrocinadores após ser convidado para competir profissionalmente no Rio de Janeiro . Segundo os familiares, o gasto mensal para treinamentos e competições chega a R$ 6 mil.

A paixão pelo automobilismo surgiu aos dois anos, de acordo com a mãe do menino. Inspirado em Ayrton Senna, o piloto mirim começou no esporte aos nove anos e rapidamente se destacou em campeonatos amadores.

