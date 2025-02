Taxista é vítima de fake news ao ser acusado de informante da milícia no Rio Jayme da Costa Lino, de 59 anos, vive com medo após publicações com mentiras circularem na internet

29/01/2025

