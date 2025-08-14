Técnico de enfermagem tem carro furtado enquanto trabalhava, no Rio, no dia do aniversário dele

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro de um técnico de enfermagem foi furtado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro . O crime aconteceu enquanto o profissional estava de plantão em um hospital. Lidson Barros Moura contou ainda que tudo aconteceu no dia do seu aniversário dele.



