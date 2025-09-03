TH Joias: vídeo traz conversa de deputado com chefe do Comando Vermelho

O deputado estadual Thiago Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso em operações simultâneas da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro . Ao todo, 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na prisão de 15 pessoas.

Entre os detidos estão o atual subsecretário de Defesa do Consumidor do Governo do RJ, Alessandro Pitombeira Carracena, um delegado da Polícia Federal, Gustavo Steel, policiais militares, e Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. As investigações apontam que TH usou seu cargo para facilitar o tráfico de drogas e armas, além de intermediar a compra de equipamentos antidrones, fortalecendo o CV em áreas como o Complexo do Alemão e Parada de Lucas. Estima-se que os bens bloqueados dos acusados totalizem 40 milhões de reais.

