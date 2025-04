Tiroteio assusta motoristas e interdita linha Amarela

Um tiroteio interditou a linha Amarela, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (29). A troca de tiros entre policiais militares e criminosos aconteceu na altura do Complexo da Maré, na zona norte.

Vídeos mostraram que passageiros e motoristas chegaram a desembarcar dos veículos para se proteger dos disparos. Devido à ação, o trânsito foi afetado.

De acordo com o Centro de Operações, a linha Amarela apresentava bloqueios intermitentes, em ambos os sentidos, devido a uma ocorrência policial na via, na altura da Maré, por volta das 15h30.