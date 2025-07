Tiroteio durante operação do Bope na Maré deixa cinco unidades de saúde fechadas

Cinco unidades de saúde suspenderam as atividades na manhã desta quarta-feira (23) devido ao intenso tiroteio durante a uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte do Rio . Um morador de 46 anos foi baleado no peito e socorrido para o Hospital de Bonsucesso.

Ao todo, os agentes estiveram nas comunidades da Vila do João, Salsa e Merengue, Vila dos Pinheiros e Conjunto Esperança, dominadas pelo TCP (Terceiro Comando Puro). Um fuzil foi apreendido.

A polícia também encontrou um laboratório para produção de drogas no conjunto de favelas. No local, foram apreendidos 30 kg de cocaína.

