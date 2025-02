Trabalhador tem moto roubada em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Um mototaxista teve o veículo roubado enquanto realizava a última corrida do dia em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Durante a ação, o trabalhador ainda teve o telefone levado.

À RECORD, Caíque da Silva, de 20 anos, contou que comprou a moto há menos de dois meses. Sem o instrumento de trabalho, ele não sabe como vai conseguir pagar as 46 parcelas restantes do financiamento.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam que os roubos de veículos cresceram 83% no município durante 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Foram mais de 300 roubos de motos e carros na cidade.