Traficante 'Bochecha', do CV, seria mandante de ataque a PM em Caxias; criança morreu

O traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o “Bochecha”, seria o mandante da tentativa de assassinato a um policial militar na tarde dessa quinta-feira (31) no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense .

Bochecha é apontado como chefe do tráfico de drogas da favela do Corte Oito, chefiada pelo Comando Vermelho. Segundo as investigações, a quadrilha montou uma espécie de dossiê com informações sobre policiais que moram na localidade.

O agente e os familiares saíam de casa no momento em que foram surpreendidos por atiradores num carro. O sobrinho do agente, de quatro anos, morreu na ação. A mãe da criança foi atingida por um tiro na cabeça e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. O quadro de saúde é gravíssimo.

