Traficante Peixão tenta tomar controle de comunidades e impedir expansão de rivais

O traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos criminosos mais procurados, tenta tomar o controle de comunidades e impedir a expansão de rivais no Rio de Janeiro . Um intenso confronto foi registrado em Vigário Geral, na zona norte, na madugada de terça-feira (28). Segundo informações preliminares, o ataque foi comandado por criminosos do Terceiro Comando Puro para impedir a expansão territorial do Comando Vermelho, facção criminosa que estaria colocando pontos de vendas de drogas em áreas fora da comunidade.