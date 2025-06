Traficantes rivais se enfrentam em mais um dia de tiroteios no morro do Fubá

Traficantes do Comando Vermelho e do TCP (Terceiro Comando Puro) voltaram se enfrentar na madrugada desta terça-feira (17) no morro do Fubá, no Campinho, zona norte do Rio . A região é palco de intensos tiroteios desde o fim do ano.

Por meio de nota, o 9º BPM, responsável pelo policiamento na região, disse que mantém equipes dentro da comunidade. Segundo o batalhão, o patrulhamento segue reforçado.

