Três criminosos morrem e outros três são presos em operação do Bope no Faz Quem Quer

Três criminosos morreram e outros três foram presos durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais), na manhã desta quinta-feira (17), na comunidade do Faz Quem Quer , em Rocha Miranda, na zona norte do Rio . Os agentes apreenderam três fuzis, além de pistolas, revólveres e drogas.

A ação tinha o objetivo de localizar foragidos da Justiça. A quadrilha está envolvida na morte de um PM que entrou por engano em um dos acessos à comunidade, em março deste ano.

aqui!