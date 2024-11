Um dia após título, flamenguistas comemoram pelas ruas do Rio

A segunda-feira (11) amanheceu em clima de comemoração pelas ruas do Rio de Janeiro , ao menos, para os flamenguistas. Após vencer o Atlético-MG por 1x0, o Rubro-Negro se consagrou campeão da Copa do Brasil pela quinta vez.

A vitória também marcou o primeiro título sob o comando do técnico Filipe Luís, que está no cargo há pouco mais de um mês. Com a conquista, a equipe carioca tem vaga garantida para a fase de grupos da Libertadores da América de 2025.