Um dos argentinos baleados em assalto na praia da Barra, no Rio, está internado em estado grave

Um dos turistas argentinos baleados na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, permanece internado no hospital em estado grave.

Cristian Pagani e Gabriel Gago estavam com suas famílias, quando foram surpreendidos por criminosos em uma moto, que anunciaram o assalto. Cristian foi atingido no quadril, enquanto Gabriel acabou ferido no braço esquerdo e no abdômen.

Testemunhas que presenciaram o crime relataram que foram momentos de terror. Frequentadores da região reclamam da violência recorrente.