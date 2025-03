Um mês depois, família busca respostas sobre assassinato de comerciante em Nova Iguaçu

A família do comerciante André Luiz Ferreira Correia, de 38 anos, assassinado em seu restaurante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , ainda aguarda respostas sobre as investigações do crime. André foi baleado por dois homens em uma moto quando chegava para encerrar o expediente. As câmeras de segurança registraram a abordagem e a fuga dos criminosos. Apesar dos esforços da família em colaborar com a apuração, a Polícia Civil informou que não conseguiria atualizar as informações durante o feriado.