Universitário é baleado e preso após ser acusado de roubar esposa de PM no Rio; família pede justiça

O trabalhador e estudante universitário Igor de Melo Carvalho, de 31 anos, foi baleado por um PM da reserva na Penha, zona norte do Rio de Janeiro , após ser acusado de roubar o celular da esposa do militar.

Igor voltava do trabalho como garçom e estava na garupa de uma moto por aplicativo quando foi atingido por disparos. A vítima foi socorrida por amigos e segue internada no hospital sob custódia. De acordo com familiares, o paciente passou por cirurgia e perdeu um rim. O estado de saúde dele inspira cuidados.

Os parentes pedem justiça e contam que Igor é um homem trabalhador. Além do serviço extra como garçom, ele atua como inspetor em uma universidade e é conhecido na imprensa esportiva carioca pela cobertura do Botafogo.

O condutor da moto também foi preso. A família do rapaz também afirma que ele trabalha como motorista por aplicativo e nega o envolvimento dele em qualquer crime. O jovem, que é pai de dois filhos, deve passar por audiência de custódia nesta tarde.

O que disse a Polícia Civil

"O fato foi apresentado por policiais militares na 21ª DP (Bonsucesso). O policial militar reformado e a esposa foram ouvidos. O condutor da motocicleta se recusou a prestar depoimento, optando por só se manifestar em juízo. Tendo em vista a internação e o estado de saúde do outro homem, ele não pôde ser ouvido naquela oportunidade. Uma equipe da 22ª DP (Penha) vai ao hospital, nesta terça-feira (25), para colher seu depoimento, a fim de apurar o ocorrido, e realiza diligências para buscar imagens de câmeras de segurança. A investigação está em andamento".