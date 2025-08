Uso de maquiagem em crianças pode trazer riscos à saúde da pele, segundo especialista

Especialistas alertaram que o uso de maquiagem em crianças pode trazer riscos à saúde da pele. De acordo com uma pesquisa da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), crianças começam a usar os produtos aos quatro anos. A dermatologista Regina Fernandes explicou que as substâncias presentes na maquiagem podem causas distúrbio hormonal e alergias.



