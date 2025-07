Vendedor de churrasco é morto a tiros em Nova Iguaçu após desentendimento

O vendedor de churrasquinho Rodrigo dos Santos Silva, conhecido como Digão, foi assassinado a tiros em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , na tarde de quarta-feira (23). O crime ocorreu após uma discussão com um indivíduo com quem Rodrigo não falava há anos. O autor teria utilizado duas armas e disparado contra Digão enquanto ele buscava carvão para seu trabalho. Após o ato, o suspeito recebeu abrigo de um bombeiro que seria seu enteado. A família da vítima pede por justiça e afirma que o criminoso já tinha passagens pela polícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.

