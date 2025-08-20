Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Veranico no Rio: previsão de sol e calor vai até domingo (24)

Nesta quinta-feira (21), a temperatura máxima pode chegar a 34 °C

Balanço Geral RJ|Do R7

O Rio de Janeiro tem previsão de sol e calor até domingo (24). Segundo os meteorologistas, um novo veranico está se aproximando e, por isso, as temperaturas devem ficar bem acima da média para o mês de agosto. Nesta quinta-feira (21), a máxima pode chegar a 34 °C.

  • previsao-do-tempo
  • inverno
  • rio-de-janeiro-cidade

