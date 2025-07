VÍDEO: carro de entregador é furtado em Cascadura, na zona norte do Rio

Câmeras de segurança flagraram o furto do carro de um entregador de encomendas em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro . O dono do automóvel, Breno Leiroz, disse estar desesperado, já que o carro era sua principal fonte de renda. Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), os casos de roubos e furtos de veículos cresceram 25% no bairro.



