VÍDEO: criminosos encurralados roubam táxi para fugir na zona norte do Rio

A reportagem da RECORD flagrou o momento em que criminosos que estavam encurralados no morro do Fubá roubam um táxi na tarde desta segunda-feira (9) na rua Padre Telêmaco, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro . Havia uma intensa troca de tiros na localidade no momento da ação.

Nas imagens, é possível ver que os criminosos rendem o motorista e, na sequência, fogem. A região tem sido palco de uma disputa entre bandidos do TCP (Terceiro Comando Puro) e CV (Comando Vermelho) desde o último fim de semana.

