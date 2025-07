Vídeo: Criminosos queimam barricadas em Cavalcanti e Madureira, na zona norte do Rio

Criminosos incendiaram barricadas no início da tarde desta segunda-feira (14) para bloquear o trânsito em vias de Cavalcanti e Madureira, na zona norte do Rio . Imagens do helicóptero da RECORD flagraram uma caçamba de lixo em chamas na rua Silva Vale.

Os ataques seriam uma represália a operações da Polícia Militar na manhã desta segunda no morro da Primavera e no Complexo da Serrinha, que ficam na mesma região. As duas comunidades são dominadas por traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro).

