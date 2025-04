VÍDEO: dois bandidos são presos durante assalto em restaurante de Ipanema

Uma equipe do programa Segurança Presente prendeu dois bandidos que assaltavam um restaurante italiano em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro . No fim do expediente, funcionários foram rendidos por criminosos armados. Uma vítima, que tentou fugir, chegou a ser agredida com um soco. Um morador que passava pelo local estranhou a movimentação e acionou a polícia. Outros comparsas ainda conseguiram fugir. O caso foi registrado na Delegacia do Leblon para identificação dos demais envolvidos.



