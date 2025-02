Vídeo flagra diretor agredindo menino de 4 anos em escola em Caxias (RJ)

Câmeras flagraram agressões do diretor de uma escola contra um menino de quatro anos em Caxias, na Baixada Fluminense . Nas imagens, é possível ver que o homem pega a criança pelo braço, ergue e bate contra a parede. A mãe recebeu o vídeo por meio de uma denúncia anônima. O caso aconteceu no ano passado.

Segundo a mãe, a criança apresentou mudanças de comportamento no período em que frequentou o colégio, mas nunca contou o que havia acontecido. Em um determinado momento, a própria instituição solicitou que o menino trocasse de escola.

Revoltada, a avó disse que toda a família está abalada. Dona Beth contou que, uma vez, chegou a ser chamada para buscar o neto na escola. Quando a senhora chegou no local, a criança, que estava tremendo, deu um abraço nela.

Com o vídeo em mãos, a mãe do menino procurou a 59ª DP (Caxias). A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento.

Por meio de nota, o Colégio Jardim Escola Arco-Íris do Gramacho disse que o caso está sendo apurado com o apoio do Conselho Tutelar e que o colaborador foi afastado.

"Informamos ainda que já foi instaurado processo para apuração e sanções disciplinares. A escola é contra quaisquer manifestações de violência física que envolva a comunidade discente, por parte de seus membros e/ou direcionadas a qualquer um deles. A escola reitera que qualquer tipo de violência é inaceitável, por se contrapor a valores fundamentais ensinados na própria escola".