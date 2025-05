VÍDEO: Homem chora e se ajoelha ao ver carro roubado ser recuperado pela PM no Rio

Um homem chorou e se ajoelhou reencontrar o carro roubado no Rio de Janeiro . O automóvel elétrico foi localizado pela Polícia Militar no Complexo da Pedreira, na zona norte, nesta quinta-feira (22), após o caso ser mostrado no Balanço Geral RJ.

André Mateus contou que não dormia desde sábado (17), quando ocorreu o crime. Ele usava o automóvel para trabalhar como motorista de aplicativo.

A vítima foi abordada por quatro homens em uma moto e acabou sendo levada junto do veículo para a comunidade. Ele ficou cerca de 40 minutos em poder dos criminosos sob a mira de uma arma e precisou implorar pela própria vida.

