VÍDEO: homem leva criança para abandonar cachorro na Baixada Fluminense

Um homem acompanhado da filha abandonou um cachorro na entrada de um pet shop em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Câmeras de segurança flagraram o momento em que a criança se despede do animal.

O cão está num lar temporário até ser adotado definitivamente. Já o suspeito foi identificado e intimado pela Polícia Civil. O homem vai responder por maus-tratos e corrupção de menores. Em depoimento, ele alegou não ter condições de ficar com o pet por ter cinco crianças pequenas.

aqui!