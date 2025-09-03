Logo R7.com
Balanço Geral RJ

VÍDEO: homem leva criança para abandonar cachorro na Baixada Fluminense

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a menina se despede do animal

Balanço Geral RJ|Do R7

Um homem acompanhado da filha abandonou um cachorro na entrada de um pet shop em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a criança se despede do animal.


O cão está num lar temporário até ser adotado definitivamente. Já o suspeito foi identificado e intimado pela Polícia Civil. O homem vai responder por maus-tratos e corrupção de menores. Em depoimento, ele alegou não ter condições de ficar com o pet por ter cinco crianças pequenas.




