VÍDEO: Homem salva cachorro durante incêndio em residência na zona norte do Rio

Um homem que vestia o uniforme de uma concessionária de energia elétrica salvou um cachorro de um incêndio em uma casa na rua Comandante Magalhães de Almeida, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (22). O helicóptero da RECORD registrou o resgate do animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha para controlar as chamas. Segundo os militares, não houve feridos. Ainda não se sabe a causa do incêndio.