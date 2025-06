Vídeo: incêndio atinge ônibus na Freguesia, zona oeste do Rio Nas imagens, é possível ver o momento em que as chamas atingem a fiação elétrica da via

Balanço Geral RJ|Do R7 20/06/2025 - 14h41 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share