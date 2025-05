VÍDEO: ladrão empurra e consegue levar carro em Marechal Hermes, no Rio

Um vídeo flagrou o momento em que um ladrão conseguiu levar um carro após empurrar o veículo em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro . Após o flagrante, moradores reclamaram do aumento de crimes na região. Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), quase 7 mil furtos e 1.800 roubos ocorreram nas proximidades do bairro, no ano passado. A vizinhança pede mais policiamento.



