Vídeo mostra ação de criminosos que executaram PM na porta de casa no RJ

Um vídeo registrou a ação dos criminosos que executaram o policial militar William de Oliveira , de 44 anos, na porta da casa, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (11).

O cabo foi atacado a tiros após sair do trabalho no Batalhão de Magé, na mesma região. Um dos bandidos chegou a descer do carro para disparar contra a vítima.

Testemunhas disseram que o cabo William estava atuando em operações contra o tráfico de drogas e vinha sendo ameaçado por um criminoso conhecido como Pulseirinha.

A Polícia Civil investiga o caso. Os agentes fizeram perícias no local e no veículo da vítima.

